Comunità energetiche, primo passo: "Al via le manifestazioni di interesse"

A Montopoli si è concluso il processo partecipativo finalizzato a far conoscere cosa siano le comunità energetiche solidali e sostenibili. Denominato "Idee in Rete" il progetto di pura informazione è stato promosso dal Comune e Co-finanziato dall’Autorità regionale per la garanzia e promozione della Partecipazione. Inoltre hanno collaborato fattivamente la società Simurg Ricerche, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse (ARRR). Lo scopo era quello di definire in maniera precisa quali fossero i termini di costituzione di una Comunità energetica nel territorio di Montopoli. Un insieme di incontri, nei locali della Pubblica Assistenza, iniziati la scorsa fine di gennaio, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto CER, e terminati non molti giorni fa.

Incontri e laboratori con la partecipazione della cittadinanza mirati all’individuazione delle possibili configurazioni di una CER sul territorio montopolese. Serate a cui hanno partecipato degli esperti della Scuola Normale Sant’Anna e di ARRR, seguiti da una questionario online per raccogliere indicazioni, dubbi e suggerimenti anche da parte di coloro che non hanno potuto partecipare alle iniziative. "Si conclude il percorso partecipativo utile alla comprensione di cosa sia una Comunità energetica – commentano la vicesindaca Linda Vanni e il consigliere Paolo Moretti -. Grazie a Simurg, alla Scuola Sant’Anna e ad ARR per averci accompagnato e guidato e grazie ai cittadini che hanno seguito gli incontri. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di dare il via, entro la fine della legislatura, alla manifestazione d’interesse. Gli uffici stanno già lavorando allo statuto e al regolamento". Quando regolamento e statuto saranno pronti, la manifestazione di interesse, che si baserà anche dalle istanze emerse, sarà presentata alla cittadinanza in un incontro aperto. Intanto nell’appuntamento conclusivo del cammino partecipativo sono stati esposti gli esiti degli incontri laboratoriali e la Scuola Superiore Sant’Anna ha presentato l’analisi delle risposte ricevute al questionario on line.

Marcello Baggiani