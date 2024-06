"Comune scardinato. Ora aria nuova"

CASTELFRANCO

"Finalmente abbiamo scardinato un Comune che da ventinove anni era governato dalla sinistra e ora si spera di portare aria buona e nuona in questo paese". Sono le prime parole di Fabio Mini, pochi minuti dopo l’ufficializzazione dei risultati elettorali che lo vedono salire sullo scranno più importante del Palazzo di piazza Remo Bertoncini. E’ stato un testa a testa avvincente e altalenante. Sono molto contento". La giunta sarà composta in base alle preferenze? "Non lo so, non ne abbiamo parlato. Di chi farà parte della squadra di giunta sincetamente non ho idea. Non ho idea ora, ma da domani (oggi, ndr) inizierò a pensarci. Ci eravamo detti che ne avremmo parlato in caso di vittoria e così sarà". Delusione nel centrosinistra che ha candidato il vicesindaco uscente Federico Grossi. "Mi prendo la responsabilità del risultato – le commenta Grossi – Abbiamo fatto un recupero importante sulle frazioni, ma non è bastato. Sul capoluogo non c’è stato l’effetto che speravamo puntando su un candidato giovane. Non sono bastati i lavori fatti, la piazza, i tanti soldi che siamo riusciti a ottenere tramite il Pnrr. Faccio il mio in bocca al lupo a Fabio Mini. A Castelfranco finisce un’epoca politica". "Ci abbiamo provato e sperato, dando un’alternativa ai castelfranchesi e siamo contenti del risultato", il commento di Silvia Valori.