Compensato e colori. Si arricchisce il presepe realizzato da Lupetti

Il presepe a grandezza naturale, realizzato da Fabrizio Lupetti con l’aiuto del fratello gemello Stefano sotto il porticato di casa sua a Cinque Case nel comune di Santa Maria a Monte, si arricchisce di un nuovo "personaggio". Una pecorella, anche questa a grande naturale. La natività della casa di Fabrizio e della moglie Brunetta Capriotti è in fogli di compensato. Bellissimi personaggi, con colori naturali e sgargianti che illuminano anche la notte. Chiunque può visitare il presepe andando a Cinque Case. E’ ben visibile dalla strada. Lupetti ha realizzato il presepe nell’estate del 2020, in pieno periodo Covid quando eravamo costretti in casa a causa delle limitazioni. E ora lo ha arricchito della pecorella. E l’Epifania porterà i Magi.