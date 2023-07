Commosso addio a Luigi Balatresi È stato una colonna della Cgil

SAN MINIATO

Vasto cordoglio sul territorio per la morte di Luigi Balatresi, 69 anni, originario di San Miniato Basso, che è stato a lungo una delle colonne della Cgil della Valdinievole. Ma anche se si era trasferito da tempo in Valdinievole, l’attaccamento di Luigi alle origini "pinocchine" non era mai venuto meno e quasi settimanalmente si vedeva in paese. Balatresi era entrato giovanissimo nelle Ferrovie e aveva aderito subito alla Cgil divenendo poi delegato sindacale aziendale. Nella sua vita d’impegno non è mancata la politica: dal Pci fino all’attuale Pd.

Negli anni ha ricoperto anche ruoli istituzionali essendo eletto più volte nel consiglio comunale di Pieve a Nievole. Un uomo molto stimato e conosciuto, anche nel Comprensorio del Cuoio e, in particolare, nel sanminiatese. Una persona molto affabile e divertente – lo ricordano gli amici – che era stato anche un ottimo arbitro di volley, oltre che, come detto, anche appassionato di politica e sindacato. Gli piaceva molto ricordare la sua terra e la vita a San Miniato Basso quando da ragazzo era nella squadra della Folgore pallavolo.

Luigi era quasi nato lì sul campino del prete ( quello di don Vinicio Vivaldi, dove decine e decine di ragazzi si sono fatti uomini e hanno poi intrapreso importanti carriere) perché abitava a quel tempo davanti alla chiesa. "Gigi mancherà a tutti, è stato un marchio di semplicità andato via troppo presto all’età di 69 anni", scrive un amico. La sua scomparsa repentina ha commosso tutti. Luigi Balatresi lascia la moglie Manuela e l’adorata figlia Elisa. Ieri si è volto il funerale.