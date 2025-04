Come superare i debiti. Camera di commercio apre in città lo sportello

PONTEDERAPer informare ed aiutare a risolvere situazioni di sovraindebitamento apre in Comune a Pontedera uno sportello dedicato a cittadini ed imprese. A promuovere il servizio, insieme all’amministrazione comunale pontederese, è la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, che porta sul territorio uno sportello già attivo dal 2016 e che adesso arriva anche a Pontedera. "Si rivolge a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure ordinarie prima della legge fallimentare oggi della liquidazione giudiziale prevista dal Codice della crisi – ha illustrato il servizio Marzia Guardati, referente dell’organismo per la Camera di Commercio – quindi piccoli imprenditori, imprese agricole, start-up ma anche i singoli consumatori quindi soggetti che hanno contratto debiti per attività private. La legge 3 del 2012 nasce per aiutare i debitori a superare una situazione di crisi in modo che il soggetto possa ripartire come fosse una nuova pagina della sua vita. La nostra intenzione è anche quella di informare correttamente sulle opportunità che offre questa legge. Purtroppo ci sono soggetti che la sfruttano in maniera non propriamente etica, offrendo miracoli e anche per questo vogliamo fornire chiarezza".Lo sportello, chiamato Organismo Composizione della Crisi (Occ) sarà aperto, inizialmente, ogni primo mercoledì del mese ed è possibile prenotarsi sul sito della Camera del Commercio o chiedere informazioni alla segreteria del Comune di Pontedera. "È un servizio che in Camera di Commercio facciamo già da un po’ di tempo – ha detto il presidente Valter Tamburini – da aprile anche a Pontedera un nostro incaricato seguirà questa composizione della crisi, rivolta ai cittadini e alle imprese non fallibili ma che sono indebitate. Purtroppo è un periodo non brillante per imprese e cittadini, siamo in un momento in cui sono molti i soggetti indebitati, questo strumento può servire a ricomporre la crisi tra debitori e creditori".l.b.