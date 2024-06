Coltelli e droga. Due denunciati. Patente ritirata

VOLTERRA

Coltelli e droga. Denuncia e patente ritirata al conducente di un’auto fermata dai carabinieri di Volterra durante uno dei tanti controlli del territorio di competenza. Due le persone denunciate – due uomini – entrambe per porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza. I due, che erano sulla stessa auto, sono stati fermati da una pattuglia dei militari dell’Arma e sottoposti a controlli e accertamenti. Durante le perquisizioni sono spuntati fuori due coltelli: uno della lunghezza di 18 centimetri, con lama di 8 centimetri e l’altro della lunghezza di 30 centimetri con lama di 13. Le due armi da taglio sono state poste sotto sequestro.

La perquisizione personale dei due uomini e dell’auto sulla quale viaggiavano ha consentito ai carabinieri di trovare anche una modica quantità di droga. Al conducente della macchina, per questo motivo, è stata ritirata la patente di guida, come previsto dalle leggi in vigore, ed è scattata anche la segnalazione alla prefettura per uso personale di stupefacente.

L’operazione portata a termine dai carabinieri della compagnia di Volterra potrebbe aver scongiurato qualche reato che i due avrebbero potuto commettere viaggiando entrambi armati di coltello. Non possiamo escludere neppure una sorta di spedizione per porre in essere minacce nei confronti di qualcuno. I controlli del territorio a Volterra e in Valdicecina sono serrati tutto l’anno, con la stagione estiva vengono intensificati anche per garantire una maggiore sicurezza ai tanti turisti che visitano il colle Etrusco e i paesi vicini.