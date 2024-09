Due giovani donne al comando. Svolta in rosa per Pontedera

Pontedera, 7 settembre 2024 – Ci saranno due giovani donne alla guida della Compagnia dei Carabinieri e della Compagnia della Guardia di Finanza di Pontedera.

Un fatto storico per la città, che ora vede due donne e due uomini a capo dei principali corpi ufficiali. A prendere il posto del tenente colonnello Carmine Gesualdo, che saluta Pontedera dopo 5 anni di attività caratterizzata anche dai duri anni della pandemia, sarà il capitano Claudia Eramo, 30 anni, in arrivo dall’esperienza svolta a Pomezia. È la prima donna alla guida della Compagnia di Pontedera. Nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli il passaggio di consegne davanti ai rappresentanti delle forze politiche cittadine.

È stata l’occasione per presentare anche la nuova rappresentante delle Fiamme Gialle pontederesi, Mariagrazia Sorbello. Presenti anche il comandante della Polizia locale Francesco Frutti, il vicequestore del Commissariato di Polizia Luigi Fezza e il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera, Alessio Giani, che ha consegnato una targa di riconoscimento a Carmine Gesualdo. Arrivato a Pontedera nel settembre del 2019, lascia per un incarico di maggiore prestigio all’interno dell’Arma a Firenze. “Ci tenevamo a salutare il tenente colonnello Carmine Gesualdo per il lavoro svolto a servizio della comunità in questi anni“, ha detto il sindaco Matteo Franconi.

Quindi il saluto di Fezza. “Ci siamo conosciuti in un periodo non facile quando avere rapporti personali era complicato, ma in te ho sempre trovato una persona disponibile, molto valida, di grande professionalità ma sono sicuro che la collega non ti farà rimpiangere”. La parola è passata anche alle forze politiche. “Con Gesualdo è stato portato avanti un lavoro di grande collaborazione che mi auguro possa continuare – ha detto Matteo Bagnoli di Fratelli d’Italia – mi dispiace solo che la scommessa di realizzare la nuova caserma non sia stata ancora mantenuta. Mi auguro che nei prossimi 5 anni possa trovare luce e di vederci di nuovo per l’inaugurazione”. La risposta di Floriano Della Bella del Pd. “Purtroppo la pandemia non era nel programma elettorale – ha detto – un’insidia che è capitata e che grazie alle forze dell’ordine, ai volontari, è stata gestita. La caserma arriverà, perché c’è la volontà”.

Infine il saluto di Claudia Eramo. “Sono arrivata da poco e mi sento già in famiglia – le prime parole – per me è un onore rappresentare l’Arma dei Carabinieri qui. Saranno anni di proficua collaborazione”.

Luca Bongianni