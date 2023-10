Città in festa per San Faustino. Processione e accensione del cero. Grande la devozione al patrono

Sono iniziati i festeggiamenti di San Faustino che andranno avanti per tutto il mese di ottobre. Ieri pomeriggio si è svolta la processione che dal fiume, passando per il corso e il piazzone, è arrivata fino in Duomo dove Monsignor Giovanni Santucci, vescovo emerito di Massa Carrara-Pontremoli ha presieduto la celebrazione in memoria del patrono della città. "Siamo qui per dire il nostro grazie a San Faustino – dice Santucci – di lui non sappiamo molto. Sappiamo che era giovane, di origine africana e che è morto martire. Sappiamo che siamo qui per legare in qualche modo la nostra fede a quella di Faustino che con la sua giovinezza e la sua fede ha dato la vita per Gesù. Così anche noi, nelle nostre piccole occasioni, possiamo seguire il suo esempio, in obbedienza a Gesù". La celebrazione è proseguita con il gesto del dono di un gagliardetto o di una maglietta delle associazioni presenti. Quindi il sindaco Matteo Franconi ha acceso il cero "che simboleggia la preghiera della città al suo patrono" e ha poi letto la preghiera a San Faustino. I festeggiamenti al patrono di Pontedera, che verrà festeggiato giovedì prossimo 12 ottobre, erano iniziati sabato con la prima Festa del Volontariato, con le associazioni presenti sul corso con i loro stand per tutta la giornata. Quindi ieri la seconda edizione della processione (stavolta senza la salma in quanto il Santo aveva già visitato tutte le parrocchie nelle scorse settimane) e in queste settimana tanti altri appuntamenti in programma.

Giovedì è il vero giorno di San Faustino con la solenne celebrazione in Duomo alle 18.30 presieduta da Monsignor Giovanni Paolo Benotto Arcivescovo di Pisa. E poi i tradizionali appuntamenti come ad esempio il concerto di San Faustino alla vigilia di mercoledì alle 21.15 al Crocifisso, l’Open Day all’Istituto di BioRobotica il giovedì dalle 15 alle 18 e la festa del gruppo Fratres mentre entra nel vivo la fiera di San Luca con le sue giostre in piazza del mercato.