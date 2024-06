Cinque giorni all’esame di maturità. Ammessi 962 studenti su 1.016

di Gabriele Nuti

Mancano pochi giorni, per la precisione cinque, e l’esame di maturità 2024 avrà inizio. Nei cinque istituti Secondari di secondo grado di Pontedera saranno 962 su 1.016 (94,6%) le studentesse e gli studenti impegnati con l’ultimo scoglio prima di buttarsi nel lavoro o intraprendere la strada dell’università. In totale i non ammessi sono 54. Vediamo il dettaglio istituto per istitituto.

All’Ipsia Pacinotti 101 ammessi su 113 negli indirizzi del diurno. I dodici che non potranno sostenere l’esame di maturità (5 di questi sono risultati non scrutinabili per mancanza dei giorni minimi di frequenza) sono iscritti a manutentori. Nei tre indirizzi del serale, invece, i non ammessi sono 8 su 72. In totale 165 ammessi su 185 (89,1%).

Alto il numero dei non ammessi all’esame di stato anche all’Itcg Enrico Fermi. La classe più falcidiata è la 5B amministrazione e finanza (ex ragioneria) dove su 21 i bocciati sono 8. Su dieci quinte solo in cinque risultano tutti ammessi: 5A costruzioni (ex geometri) con 16 su 16, 5B agraria 10 su 10 e 5C agraria 12 su 12, 5A turismo 22 su 22 e 5B turismo 16 su 16. In 5A amministrazione e finanza 16 ammessi su 18, in 5A agraria 7 su 9, in 5A relazioni internazionali 18 su 21 e in 5A sistemi informativi 20 su 21. In totale su 166 studenti di quinta sosterranno la maturità in 150 (90,3%).

Al liceo Montale (linguistico e scienze umane) su 245 i non ammessi alla maturità sono solo 5 (di cui 3 per mancata validità dell’anno scolastico, cioè non hanno frequentato il minimo di ore e giorni previsto). Nell’istituto, quindi, sosterranno l’esame di stato in 240 (97,9%).

All’Itis Marconi (indirizzi tecnologici e liceo scienze applicate) su 236 gli ammessi alla maturità sono 223 (94,4%), i bocciati sono 13 (12 su 170 nelle quinte degli indirizzi tecnologici, 1 su 66 alle scienze applicate). Infine il liceo XXV Aprile, classico, scientifico tradizionale e scienze applicate sono tutti i 184 studenti delle quinte (44 del classico, 96 dello scientifico e 44 delle scienze applicate) sono stati ammessi a sostenere l’esame di maturità.

Il 19 giugno l’inizio dell’esame di stato con la prova di italiano. Il 20 giugno la seconda prova che è differente per ogni istituto e per ogni indirizzo scolastico. Dal 24 o 25 il via agli orali. Il voto finale viene stabilito in base alla somma dei crediti scolastici degli ultimi tre anni (massimo 40 punti), il voto ottenuto all’esame (massimo 20 punti per la prima prova, 20 per la seconda e 20 per l’orale) più un massimo di 5 punti di bonus. Il voto minimo per superare la maturità è 60/100.