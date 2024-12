Cimiteri in paese e posti disponibili: "A Bucciano è vietato morire"

"Vietato morire a Bucciano". Una cittadina ha chiamato la nostra redazione perché il congiunto non potrà essere seppellito nel cimitero del paese. Ma dovrà emigrare a Cigoli. "Eppure – dice – a Bucciano ci sarebbe posto, se solo il Comune avesse provveduto a liberare i posti scaduti. Questo piccolo cimitero è dimenticato, ma Bucciano ha ancora i suoi abitanti. Che senso ha andare a Cigoli?". E’ un sentimento comune e comprensibile quello della maggior parte delle persone che vorrebbero i propri cari in paese, dove riposano anche parenti e amici, dove tutta la comunità "piange" i suoi morti. Un sentimento che fa parte della nostra cultura, che viene da lontano. Da lontanissimo. Quando anche le più minuscole località di un Comune grande avevano tutti i loro punti di riferimento. Cimitero compreso.

A San Miniato, per certi versi, è ancora così. Ce ne sono ben 17, per un Comune da neanche 30mila abitanti. Tutti attivi e funzionanti. Un impegno rilevante per l’amministrazione che deve investire per le manutenzioni ordinarie che straordinarie. Abbiamo sentito l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco. "Siamo davanti ad una capillarità che impegna in modo significativo l’amministrazione – dice –. Per quanto riguarda Bucciano faremo le verifiche necessarie. Ma bisogna anche capire che alla scadenza delle concessioni ci preoccupiamo di chiamare le famiglie o gli eredi del defunto per capire che intenzioni hanno: i rinnovi e le disdette non sono cosa così immediata. Ed è possibile che in questo momento non ci sia posto. Ma non accade perché l’amministrazione non ha fatto il proprio dovere".

Proprio sul fronte dei cimiteri è lo stesso assessore ad annunciare interventi in fase di ultimazione o programmati che i cittadini delle frazioni attendono da tempo. "Siamo in fase di completamento dell’intervento a Roffia, – aggiunge Greco –. le opere sono quasi concluse e nel mese di gennaio provvederemo ad installare i loculi. Inoltre nel piano triennale delle opere pubbliche abbiamo previsto l’ampliamento del cimitero di Cigoli riprendendo in mano il progetto che ora dobbiamo aggiornare con i prezzi".