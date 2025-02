Ci sarà un po’ di Peccioli al Royal Ballet

Da Fabbrica di Peccioli al Royal Ballet di Londra. È la storia di Galileo Cucini, scelto fra migliaia di candidati per la prestigiosa scuola estiva londinese. Galileo di Fabbrica ha 15 anni e danza da quando ne aveva tre. A soli 11 anni ha lasciato la famiglia per andare a vivere a Venezia e frequentare la scuola di ballo del Veneto. Una decisione maturata durante il periodo del Covid, quando il giovane talento si rende conto di non poter fare a meno della danza. Oggi, quattro anni dopo, un’altra bellissima notizia: Galileo ha superato l’audizione per la prestigiosa scuola estiva. "Siamo felicissimi per Galileo – racconta la madre Francesca Masi – che da anni lavora duramente e che dopo tanti piccoli successi, ha oggi ottenuto un importante riconoscimento, che sicuramente gli darà nuovo entusiasmo e forza per proseguire. Ci tengo a ringraziare tutti gli insegnanti di Galileo, perché ognuno di loro gli ha dato elementi importanti per crescere, ma in particolare Chiara Ribechini, la sua prima maestra di Peccioli, che gli ha fatto amare la danza, un amore così potente da superare il bullismo, e Francesco Frola, il suo attuale maestro e mentore: un signore che mette tanta passione nel suo lavoro, tanta attenzione e competenza".

Dal 2023 Galileo è allievo di Professione danza Parma, scuola professionale diretta da Lucia Giuffrida, che negli anni ha formato alcuni dei più grandi talenti della danza italiana. Adesso per Cucini è pronto un aereo per Londra, per fine luglio, quando andrà a studiare nella White Lodge, sede storica dell’accademia del Royal Ballet.