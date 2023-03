Chiassi ’N’ Gusto a Vico, tra birra e cibi di qualità

Sta per arrivare nel borgo di Vicopisano la seconda edizione di Chiassi ‘N’ Gusto, a cura di Birrante, dalle 12 di domenica 26 marzo in concomitanza con la Festa Dèi Camminanti (che si svolgerà il 25 e il 26 marzo, per informazioni, programma e iscrizioni: www.camminanti.it).

I chiassi del borgo fortificato da Brunelleschi, ovvero i vicoli che portano dalla parte bassa alla parte alta del Castello, ospiteranno anche quest’anno tanti artigiani e produttori locali per una ricca passeggiata tra gusto e artigianato di qualità. Non mancheranno musica e momenti artistici con Fabrizio Bezzini e le sue chitarre sia alle 12 che alle 15, l’esibizione del gruppo Psukè Danza, alle 14, i laboratori di Chez Nous Le Cirque, alle 15 e alle 16, il Cantarmaggio con il Collettivo Folcloristico Montano, alle 16 e i MaMa Acoustic, alle 17.

Una domenica per grandi e piccini, da passare in compagnia, allegria e serenità. Ci sarà anche la possibilità di visite guidate alla scoperta delle bellezze e dei monumenti storici del borgo Bandiera Arancione del Touring Club.

Per informazioni: Barbara 349 5341722, Sandro 340 3942658 e Francesca 349 8535166. www.comune.vicopisano.pi.it