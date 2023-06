Cerbaie, droga e bivacchi Il video spopola sui social Già 120mila visualizzazioni

Un caso nazionale. Immagini virali il video del bosco in mano ai clandestini, un autentico supermarket della droga, tra guerre tra bande e paure, in mezzo alla vegetazioni tra le più belle del territorio. Siamo alle Cerbaie. Un’area che negli ultimi mesi è stata messa sotto un pressing costante dalle forze dell’ordine con un susseguirsi di blitz. Anche in questi ultimi giorni. Ma il bosco della droga è stato al centro anche, nelle settimane scorse, di una trasmissione: ’Fuori dal Coro’ con il presidente del comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, Marco Nicoletta, che ha portato le telecamere in mezzo ai pusher, tra bivacchi e degrado, sporcizia e insicurezza. Il video, postato sui social e condiviso dall’onorevole leghista Susanna Ceccardi, è diventato un caso: 127.426 visualizzazioni, 2.263 like, 1.357 commenti, 1.956 condivisioni. E mostra tutta l’ ampiezza e la gravità del fenomeno. Proprio l’onorevole Ceccardi, sui social, ha scritto: "Nelle scorse settimane avevamo chiesto un interessamento del ministero degli interni e in particolare del sottosegretario Nicola Molteni che ha subito prodotto i risultati a lungo attesi – si legge –. Dopo anni di lassismo della sinistra ci impegneremo a sgomberare una volta per tutte l’area e fermare lo spaccio e il degrado. È giunta l’ora di mettere in sicurezza il parco delle Cerbaie e restituirlo ai legittimi proprietari: i cittadini". Negli ultimi mesi infatti i controlli sono stati incessanti e a tappeto: decine i bivacchi smantellati, numerose le denunce ed i sequestri di stupefacente, tante le segnalazioni degli assuntori. La strada resta lunga.

"Noi non ci fermiamo – dice Marco Nicoletta – E non ci fermeremo mai. Stiamo preparando la manifestazione ad Orentano, manca solo il via libera del sindaco". Il comitato sta facendo, infatti sit in di sensibilizzazione in tutti i territori interessati dalle Cerbaie. Il fenomeno dello spaccio ha portato altri gravissimi episodi: una tentata violenza sessuale, due aggressioni a cittadini, una allo stesso Nicoletta, un’altra ad un anziano che con la sua presenza in auto aveva disturbato inconsapevolmente un pusher durante una cessione facendo sfumare l’affare. "La zona è sotto la lente delle forze dell’ordine, che ringraziamo – conclude Nicoletta –. Ora bisogna andare avanti dritti in questa direzione". Obiettivo: riportare la legalità

Carlo Baroni