Centro parrocchiale. Ortolani coraggiosi

Tornano gli Ortolani Coraggiosi al Centro Parrocchiale Giovanni XXIII in piazza Matteotti a Santa Croce. Ogni venerdì mattina alcuni componenti la cooperativa agricola di Ventignano, in via Cavasonno, 4/a di San Pierino, proporranno ortaggi genuini e di ottima qualità, già apprezzati dai santacrocesi. "Coltiviamo verdure per far crescere persone!" – affermano gli Ortolani Coraggiosi, i quali offrono un lavoro dignitoso e un’opportunità di vita libera a persone con autismo ed altri disturbi mentali. "Scegliendo i nostri prodotti - sottolineano – porti sulla tua tavola l’etica e l’uguaglianza, insieme a verdure fresche, coltivate nel rispetto della stagionalità e del territorio tra San Miniato e Fucecchio". Gli Ortolani Coraggiosi, nel corso della settimana, sono presenti a Fucecchio, Montaione, Avane e, ovviamente, nella loro Cooperativa agricola sociale di Ventignano, nei seguenti giorni: martedì, giovedì, venerdì e sabato. "I nostri prodotti – viene fatto presente – curati con amore e rispetto di chi lavora e dell’ambiente, sono di ottima qualità, ad un prezzo onesto, ma soprattutto pieni di valori non solo nutrizionali, ma anche umani, sociali e ambientali. Acquistandoli, potrete fare la vostra parte per questi ragazzi che hanno anche bisogno di voi. Il nostro coraggio – concludono gli Ortolani Coraggiosi – merita sostegno".

Marco Lepri