Centro ingombranti sotto accusa: "Disorganizzazione inaccettabile"

L’organizzazione del centro raccolta ingomranti sotto la lente di Via Nova, la lista civica che candida sindaco Lucio Gussetti. "I cittadini possono accedere al servizio recandosi direttamente al centro raccolta in alcune ore di determinati giorni della settimana – spiega Gussetti –. Sembrerebbe tutto ben organizzato, se non fosse che nelle medesime giornate e ore riservate ai privati accedono anche comion che prelavano il materiale accumulato nei giorni precedenti per provvedere al loro trasferimento in discariche o altri siti specifici". "Con la conseguenza che i poveri cittadini quando si imbattono in queste operazioni di prelievo sono costretti a fare file interminabili e rischiose – prosegue Guissetti – vista la ubicazione del centro. Ci chiediamo se sia cosi difficile prevedere che nei momenti della giornata in cui vi è accesso ai privati, esso sia limitato o impedito ai mezzi pesanti che effettuano il prelievo. E’ vero che il centro non rientra più nelle competenze del Comune, ma è altrettanto vero che un suo intervento nei confronti dell’attuale gestore sarebbe più che dovuto e opportuno".