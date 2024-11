Centoquaranta multe in due giorni. Auto in divieto durante la pulizia: "Fate attenzione quando sostate"

di Gabriele Nuti

Oltre 140 multe in due giorni. Il Comune aveva avvertito la cittadinanza: dopo un periodo di prova e di avvisi da lunedì 18 iniziano i controlli della polizia locale e scatteranno le sanzioni alle auto parcheggiate nelle strade dove deve passare la spazzatrice per la pulizia del selciato. Le strade e le piazze dove sono state riscontrate maggiori violazioni sono largo Genovesi, le vie San Tommaso, d’Azeglio, Basili, provinciale Francesca Sud, Verdi e Raffaello, viale Corridoni e piazza Serao. L’elevato numero di sanzioni è fisiologico quando ci sono cambiamenti, nonostante gli avvisi, le lettere recapitate alle case, gli articoli sui giornali e il periodo di sola informazione da parte degli agenti. Sicuramente il numero delle multe calerà, ma per avere le strade pulite bisogna rispettare i divieti

"Il fatto che la municipale sia stata costretta a fare multe non ci fa certo piacere come amministratori – dice l’assessore alla polizia municipale Enzo Oliveri – L’obiettivo dell’amministrazione è quello di richiamare l’attenzione dei cittadini sul fatto che sono ripresi i servizi della spazzatrice e che in alcuni casi sono cambiati orari e giorni dello spazzamento. C’è da riprendere un’abitudine dopo un lungo periodo che i controlli erano stati sospesi o fortemente ridotti. Il nostro obiettivo non è quello di fare le multe, ma restituire ai santacrocesi una città più pulita. E’ fondamentale che gli automobilisti prestino attenzione alla segnaletica prima di lasciare la macchina in sosta".

Della questione si è occupata anche la vicesindaca e assessora all’ambiente Sonia Boldrini. "Dopo vari comunicati stampa, informative sui social, lettere inviate alle famiglie, dove spiegavamo i cittadini cosa stavamo facendo e li invitavamo a non parcheggiare le auto negli stalli delle strade nei giorni e orari di pulizia come stabilito dai cartelli stradali – spiega Boldrini – parecchie auto al momento del passaggio della spazzatrice sono state trovate a intralciare la pulizia. Capisco anche però che questa è una fase di avvio dopo la ristrutturazione del servizio, quindi se per qualche attività gli orari attuali dello spazzamento meccanico delle strade può recare un disagio, segnalatelo, sarà nostra cura, dove possibile, apportare modifiche migliorative. Il nostro intento è migliorare la pulizia della nostra cittadina. Infine è di grande importanza la vostra collaborazione. Per ogni vostra necessità in materia di igiene ambientale o altri problemi di ordine ambientale potete contattare l’ufficio ambiente oppure la segreteria del sindaco e chiedere un appuntamento con vicesindaco-assessore all’ambiente".