Cencio del Palio, aperto il bando. L’organizzazione cerca... artisti

Sulla scorta dell’ottima esperienza dello scorso anno, quando l’associazione Palio delle Contrade di Buti mise per la prima volta a bando la realizzazione del cencio, è stato pubblicato in questi giorni il nuovo bando per chi volesse disegnare il bando per il Palio di Buti 2025. Lo scorso anno il bozzetto che entrò negli occhi della giuria e che poi trovò forma e colora sul cencio poi vinto da San Michele, fu Serena Seggioloni, artista senese di grande esperienza. I bozzetti dovranno essere inviati entro il 30 settembre all’indirizzo [email protected]. "Il cencio di tela – si legge nel bando pubblicato dall’associazioni – deve misurare cm 80x150. I soggetti raffigurati dovranno basarsi sulla corretta corrispondenza con il significato storico, religioso e folkloristico della manifestazione del Palio dedicata a Sant’Antonio Abate, stemmi delle sette contrade e contenere la scritta "Palio delle contrade anno 2025", come rappresentato nel bozzetto.

I candidati dovranno documentarsi sulla storia della corsa dalle origini fino ad oggi. Potranno prendere visione dei cenci del Palio, delle edizioni passate, nei siti internet e nei social network dedicati al Palio". Questo di fatto è il primo atto ufficiale che dà il via ai preparativi per il Palio di Buti che si correrà il 19 gennaio 2025. Le sei contrade uscite sconfitte quest’anno torneranno al canapo per contendere la vittoria ottenuta a gennaio scorso dai rossoverdi di San Michele, che pare abbiano confermato in toto l’accoppiata vincente formata da Stefano Raimondo Saiu su Diamante Prezioso.

Luca Bongianni