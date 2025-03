C’è un palloncino da inseguire fino al paese dei sogni

La stagione teatrale curata da Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Pomarance, in sinergia con Officine Papage, venerdì 14 si sposta al Cinema Teatro Florentia di Larderello con uno spettacolo di clownerie per tutte le età, a partire dai tre anni! Andrea Meroni e Fabio Lucignano sono due attori clown, qui nelle vesti di due aviatori, piloti di mongolfiera, alle prese con l’inseguimento di un palloncino scappato dalle loro mani. I due coraggiosi protagonisti inizieranno un viaggio che li porterà a Balloonia, il paese dei sogni sfuggiti, scoppiati o ormai sgonfi, dando inizio così a un’avventura divertente e poetica. Dopo tournée in giro per il mondo Balloon Adventure fa tappa nel comune di Pomarance: uno spettacolo dolce amaro con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante.

Lo spettacolo è fuori abbonamento, posto unico 5 euro. Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo alla biglietteria del teatro dalle ore 20. Prenotazione biglietti tramite mail a [email protected], tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007.