Catanese all’Arezzo. E Zocchi prepara il suo sostituto

E’ il giorno di Giovanni Catanese all’Arezzo. Il club nel quale da due anni lavora l’ex direttore generale granata Paolo Giovannini, che aveva portato il 31enne centrocampista in riva all’Era nell’estate del 2020, ha vinto la concorrenza dell’Entella, che ormai sembrava vicinissima all’accordo, e della new-entry Rimini, e pur di avere subito il giocatore, ha evidentemente messo sul piatto l’offerta economicamente più convincente per il Pontedera. Che a luglio invece avrebbe perso a zero euro il giocatore, deciso a provare una nuova avventura. Zocchi comunque avrebbe già pronto il sostituto. Diversa invece la situazione per Ciccio Nicastro. La Vis Pesaro vuole subito il bomber granata, ma non sarebbe disposta ad arrivare alla cifra richiesta dal Pontedera per lasciar andare via il centravanti, che in questi giorni di allenamenti non pare così mentalmente concentrato. Per questo è facile che contro la Fermana non sia sua la maglia da titolare.