Castelfranco di Sotto, 27 agosto 2019 - "Il danno che abbiamo subito è ingente. L'edicola dovrà rimanere chiusa almeno un mese, ma forse non basterà". Sono le parole di Daniela Guidi, titolare dell'edicola La Rotonda di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, alle 3,30 della notte di oggi, martedì 27 agosto, danneggiata da una macchina guidata da una ragazza rumena che ha detto di aver avuto un colpo di sonno e perso il controllo della Lancia Y. L'urto della macchina ha fatto indietreggiare di oltre un metro il chiosco, che si trova sulla rotatoria al ponte di Castelfranco. "Abbiamo sentito un forte boato - il racconto di alcuni residenti nella zona - Sembrava una bomba". E' subito uscito in strada a vedere cosa fosse successo anche il vicesindaco Federico Grossi, che abita nelle vicinanze dell'edicola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118. Ma sia la conducente della Lancia Y che la ragazza, anch'ella rumena, hanno rifiutato di essere state trasportate al pronto soccorso.

© Riproduzione riservata