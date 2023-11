Case prese di mira dai malviventi. Scippata una donna in bicicletta

CASTELFRANCO

Furti nelle case e una donna scippata mentre in bicicletta stava percorrendo via Fratelli Cervi. E’ nel quadrilatero di Castelfranco tra via Cervi, via San Giovacchino e via Banchini, che nei giorni scorsi sono stati messi a segno alcuni furti in altrettante abitazioni e lo scippo. Un abitante della zona, tra quelli che hanno subito l’effrazione da parte dei ladri, chiede maggiori controlli.

"Quando sono andato a presentare la denuncia – dice – mi è stato detto che certi episodi si intensificano verso la fine dell’anno e in concomitanza con un numero maggiore eventi e la circolazione di più persone a Castelfranco e nel comprensorio del Cuoio. Bisognerebbe che in certi periodi l’amministrazione comunale e chi di dovere mettesse in campo un maggior numero di controllo e di presidi del territorio per evitare che le case vengano prese d’assalto dai malviventi". Malviventi che, da sempre, approfittano della presenza di più persone per mischiarsi e colpire.

Nella casa del castelfranchese che si è rivolto al nostro giornale, e che chiede di rimanere anonimo, i malviventi hanno portato via soldi e oggetti in oro. "Quello che più fa male – dice ancora il castelfranchese – è che hanno portato via oggetti in oro che sono il ricordo dei miei genitori. Altri che erano stati regalati ai nostri figli per i momenti più significativi. Insomma, oltre al danno economico, che non è di poco, anche quello affettivo. Mi sto già attrezzando con allarme e telecamere. Ma chi non ha i mezzi per dotarsi di questi sistemi cosa deve fare?".

Oltre alla casa del castelfranchese che ci ha contattato, i ladri sono entrati in un altro paio di abitazioni della zona a ridosso di via Fratelli Cervi. E sulla stessa strada, nei giorni scorsi, è stata scippata una donna che in bicicletta stava tornando a casa. E’ stata avvicinata da due giovani e uno le ha strappato dal collo la catenina in oro. Altri furti, nei giorni scorsi, sono stati messi a segno anche nella zona pianeggiante del territorio comunale di San Miniato tra Molino d’Egola, Ponte a Egola e San Miniato Basso.

g.n.