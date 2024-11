Casa occupata a Pontedera, era il covo di ladri e spacciatori. La polizia denuncia sei persone

Pontedera, 11 novembre 2024 – La polizia ha smantellato il covo dei clandestini e dei ladri in città. In sei avevano occupato in edificio di via IV Novembre momentaneamente disabitato e in attesa di essere venduto. L’operazione dei poliziotti del commissariato di piazza Trieste, diretto dal vicequestore aggiunto Luigi Fezza, è scattata a seguito di una segnalazione arrivata tramite il numero di emergenza unico regionale 112. Subito dopo la “soffiata” gli agenti si sono mossi in numero adeguato per ispezionare i locali e fare in modo che, eventuali abusivi presenti, non riuscissero a scappare dal palazzo occupato illegalmente.

All’interno, in condizioni igieniche precarie, sono stati sorpresi cinque cittadini marocchini e uno tunisino, di età tra i 21 e 25 anni, irregolari sul territorio nazionale e tutti con diversi precedenti penali per furto e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ molto probabile che in quello stabile vuoto e in attesa di essere acquistato da nuovi proprietari, abbiano trovato riparo negli ultimi tempi gli autori dei furti, delle spaccate e dei tentati furti nelle attività cittadine oltre a chi ogni giorno vende droga per le strade e le piazze di Pontedera.

Gli occupanti abusivi sono stati accompagnati al commissariato e sottoposti tutti all’identificazione e alle procedure per l’espulsione coattiva dal territorio nazionale. A cinque di loro è stato consegnato il provvedimento espatrio. Uno, dopo la convalida da parte del giudice di turno, è stato espatriato nel proprio Paese di origine con accompagnamento alla frontiera. Tutti e sei sono stati inoltre denunciati in stato di libertà alla Procura della repubblica di Pisa per i reati di occupazione abusiva di edificio, danneggiamento e inosservanza sulle norme inerenti il soggiorno in Italia. In questi giorni la polizia monitora la presenza e gli spostamenti dei cinque per verificare le proprie condotte e per accertarsi che ottemperino al decreto di espulsione dall’Italia dove sono clandestini.

Gli agenti del commissariato di Pontedera, sempre nell’ambito dei controlli serali messi in atto in questi ultimi giorni, hanno sorpreso un ventenne italiano di Ponsacco in possesso di circa 2 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Come previsto dalla legge gli è stata sospesa la patente di guida.