Casa Lotti e l’iter testamentario: "Ora il patrimonio alla Fondazione"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Si è concluso l’iter testamentario con cui Casa Lotti è passata nelle mani del Comune di San Miniato, l’unico degli eredi indicati che ha accettato la proprietà. Manca un ultimo tassello: "Il testamento – spiega l’assessore alla cultura Lorenzano Arzilli – indicava poi che l’intero patrimonio passasse ad una fondazione, costituita fra gli eredi, che valorizzasse la casa museo e tutto quello che c’è dentro. Questo passaggio è in parte compiuto: la Fondazione è costituita, ma è necessario il via libera della Soprintendenza al definitivo conferimento del patrimonio". Sul quale la soprintendenza stessa valutarà un vincolo.

Insomma è un altro passo in avanti verso le ultime volontà di Giuseppina Lotti, indimenticata moglie del pittore, storico ed artista Dilvo che ha segnato profondamente la pittura del ’900 italiano.

Il Comune entrato in possesso del patrimonio mobiliare e, dopo un lungo lavoro di inventario sulle opere – un immenso archivio, anche di carte e libri – andato avanti senza sosta durante durante il Covid. "Aver concluso e stimato l’inventario di quanto è raccolto nell’abitazione del pittore Dilvo Lotti, è stato un passaggio fondamentale per poter mettere in pratica quanto aveva indicato Giuseppina Gazzarrini Lotti nel suo testamento – spiega l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Il prossimo passo sarà quello, appunto, di conferire il patrimonio alla Fondazione Casa del pittore Dilvo Lotti che, nei prossini anni, sarà un altro museo aperto al pubblico della nostra città".

Dentro Casa Lotti c’è un capitolo importante della storia del secolo scorso: inventariati 2.500 stampe, 1.744 disegni, 5.199 libri, 50 matrici e 372 opere. L’inventario ha riguardato i documenti, la mobilia e l’oggettistica di interesse storico-artistico della casa, materiali organizzati secondo le diverse tipologie (libri, sculture, pitture, mobili, ecc...), tutti schedati, fotografati ed inseriti in due database distinti. Lotti è stato un esponente di primo piano Esponente dell’Espressionismo europeo, ed ha dedicato gran parte del suo impegno artistico allo studio e alla divulgazione della storia, della cultura e dell’arte di San Miniato.