Casa di Risposo e nuovo futuro. Bertini confermato presidente. Ecco tutti i componenti del Cda

Emilio Bertini resta al timone della Casa di Riposo. Concluso il lavoro del cda nominato ad ottobre 2023, a seguito del riassetto della situazione finanziaria della Del Campana – Guazzesi, il sindaco Simone Giglioli rende note le nomine del nuovo cda che andrà a guidare la struttura per i prossimi cinque anni. Confermato presidente Emilio Bertini, già presidente dell’associazione Amici Del Campana Guazzesi, l’associazione nata per promuovere iniziative a favore degli anziani residenti. Con lui confermati anche Alessia Rinaldi, esperta contabile, Vanna Profeti, operatrice Cesvot da sempre impegnata nel sociale e Giulio Caselli, avvocato nominato dalla Congregazione dei Buonomini di San Martino di Firenze. Al posto di Paolo Profeti l’ex commissario che ha traghettato la struttura fino ad ottobre 2023 è stato nominato Giuseppe Vanni, commercialista e revisore contabile.

"Abbiamo nominato il nuovo cda della Rsa Del Campana-Guazzesi, nel solco della continuità, che avrà il compito di gestire ed indirizzare la struttura per i prossimi cinque anni - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Da ottobre 2023 ad oggi questo gruppo ha iniziato a lavorare bene ed era necessario permettergli di proseguire con quanto avevano impostato".

"Ringrazio l’ex commissario Profeti per il lavoro svolto nei difficili mesi della crisi finanziaria – aggiunge il simdaco –. Ringrazio il presidente Bertini per aver accolto di prolungare questo incarico importante, e insieme a lui ringrazio anche Alessia Rinaldi e Vanna Profeti per mettere a disposizione di questa struttura la loro competenza, Giuseppe Vanni per aver accolto la nomina e l’avvocato Caselli, importante rappresentanza dei Buonomini".

