Casa di riposo in arrivo altri fondi

I piani sono stati avanzati proprio dalla Sds che comprende anche l’area del Valdarno Inferiore. Soldi in arrivo dalla Regione che serviranno per investimenti con finalità sociali e sociosanitarie. Si tratta di progetti di piccole e medie dimensioni, riguardanti sia la riqualificazione o la realizzazione di immobili sia l’acquisto di beni e attrezzature. Per tutti i progetti finanziati il contributo comprende anche un cofinanziamento di almeno il 15% da parte dell’ente richiedente. I lavori previsti dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2023. Fanno parte del bando anche 10mila euro per l’Rsa Meacci di Santa Croce e circa 7mila euro che andranno a finire in interventi presso la casa di riposo Del Campana Guazzesi di San Miniato. I due comuni, infatti, fanno parte della stessa Sds su cui ricade il territorio dell’Empolese Valdelsa