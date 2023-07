Casa della salute, presto i lavori Opere appaltate entro fine mese

Dopo anni di attesa e di polemiche per la Casa della salute di Ponte a Egola si passera presto dalle parole ai fatti. Lo annuncia il sindaco di San Miniato Simone Giglioli: "Affidamento dei lavori entro la fine di luglio e contratto a settembre". Poi il cantiere può partire. Nel quadro degli investimenti in edilizia sanitaria per la riqualificazione del patrimonio strutturale dell’Ausl Toscana Centro è incluso anche il potenziamento della rete delle Case della Salute in zona empolese Valdelsa e Valdarno inferiore. Così diventerà realtà la realizzazione della Casa della Salute in piazza Marco Biagi per un investimento complessivo di oltre 4 milioni e 400 mila euro.Nei mesi scorsi dopo la fase di progettazione è partita la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori. "La Casa della Salute è il progetto sanitario più corposo del territorio di San Miniato, a servizio dell’intero Comprensorio. Proprio per la sua importanza lo abbiamo sempre tenuto sotto costante monitoraggio per arrivare al più presto alla gara e all’inizio dei lavori – dichiara il sindaco Simone Giglioli - Durante la pandemia abbiamo visto l’importanza e il ruolo che ha avuto l’ospedale di San Miniato, mi auguro che questa esperienza sia utile al prosieguo delle attività del presidio".

Il progetto della Casa della salute prevede un edificio articolato in un piano terra (circa 680 mq) e un primo piano (circa 860 mq) collegati, oltre che dalla scala interna, anche da un impianto ascensore. E’ dotata di impianto fotovoltaico e di serramenti con un sistema di ombreggiamento esterno e, all’esterno, si completa con parcheggio, percorsi pedonali e aree a verde. "Un centro di portata comprensoriale, di cui abbiamo veramente bisogno su questo territorio", chiosa Giglioli.

C. B.