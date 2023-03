Carte bollate tra municipio e Inps per i contributi dei dipendenti

SANTA MARIA A MONTE

L’Inps chiede al Comune di Santa Maria a Monte di regolarizzare le posizioni contributive versate per i propri dipendenti a partire dagli anni Novanta. Il Comune risponde, ma all’Istituto di previdenza non basta e così la giunta guidata dalla sindaca Ilaria Parrella decide di affidare la risoluzione della questione a un legale – l’avvocato Ilaria Quartieri con studio a Santa Croce – tramite attività stragiudiziale, cioè con un accordo bonario senza iniziare un vero e proprio iter legale e processuale.

"La problematica è comune a molti enti della provincia di Pisa come Cascina, Comuni gestiti dall’Unione Valdera e Comuni gestiti dall’ufficio Upa (Ufficio personale associato, Ndr) di Santa Croce e altri ed è stata trattata anche in sede di incontro con il Prefetto di Pisa – spiega la sindaca Ilaria Parrella – Le note di debito sono state emesse dall’Inps per disallienamento della banca dati Inps, probabilmente a seguito di passaggio degli archivi da Inpdap a Inps, con i dati inviati dal nostro Ente dal 1993 al 2009, ma con particolare incidenza sull’anno 2003.

L’ufficio ha utilizzato gli strumenti indicati nelle stesse note di debito per contestare quanto impropriamente addebitato al Comune, fornendo anche idonea documentazione comprovante la regolarità dei dati a suo tempo inviati con le modalità e le forme al tempo previsti e la regolarità della posizione dell’ente nei confronti dello stesso istituto".

"Il personale Inps incaricato delle verifiche non ha ritenuto sufficiente la documentazione inviata e non si è reso disponibile per la risoluzione d’ufficio del problema creato dallo stesso istituto di previdenza nazionale, evitando anche di rispondere sia al telefono che a corrispondenza pec – conclude la sindaca Ilaria Parrella – Da questo è emersa la necessità di affidare ad un legale la risoluzione del problema".

gabriele nuti