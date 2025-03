Carnevale d’autore. Cappotto... Spensierati Sei premi su sette. Zingoni: “Strafelici”

Santa Croce, 3 marzo 2025 – Cappotto... Spensierato con polemiche. Gli Spensierati vincono sei premi su sette del Carnevale d’autore 2025. Il riconoscimento più ambito, al gruppo che con gli indiani dal titolo “Popò di freccia” e le targhe per le maschere carnevale domani, bella, riciclata e in pelle e per il carro. L’unico premio non vinto dal gruppo di Stefano Zingoni è stato quello assegnato dalla giuria alla maschera caratteristica o buffa “Il tegame” della Nuova Luna indossata da Carlo Boschi.

“Abbiamo riportato allegria a Santa Croce semplicemente facendo il carnevale, niente di più – il commento del presidente del Comitato, Maurizio Donati – Tantissima gente in piazza, con oltre 500 bambini delle scuole Primarie. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto dai gruppi e per come la gente ha risposto. In tre sfilate abbiamo avuto oltre 3.000 persone”. All’assegnazione dei premi, oltre ai giurati, i cui nomi sono segreti (li conosce solo il presidente del Comitato), hanno contribuito anche gli sponsor Unic (Unione nazionale industria conciaria), Hera Ambiente e Assa (contoterzisti conciari). Vinto da uno spettatore il buono di 100 euro messo a disposizione da Conaded estratto tra i biglietti venduti.

“Abbiamo stravinto – il commento di Stefano Zingoni degli Spensierati – Siamo strafelici. Un po’ ce lo aspettavamo anche perché dal primo corso i commenti della piazza sono stati sempre e solo per noi, ma non pensavamo di prendere tutto così. Festeggiamo alla stanza con oltre 150 persone!”. “Va rivisto il criterio di valutazione – commenta Massimo Belei della Nuova Luna – A nome del gruppo dico che la maschera riciclata degli Spensierati non è riciclata. In una valutazione globale io mi sarei comportato in maniera piàù equilibrata. Anche la scelta del casso è da vedere”. “Ci aspettavamo che avrebbero vinto Gli Spensierati – dice Simonetta Carpina della Lupa –

Ma non tutti questi premi. Altri gruppi si meritavano qualche premio. Ad esempio il carro della Nuova Luna per me era più bello. E anche noi si pensava che i nostri robottini potevano concorrere alla maschera carnevale domani. Congratulazione ai vincitori”. “Non pensavo di non meritare niente come ha deciso la giuria – dichiara Mirco Pieragnoli del Nuovo Astro – Bello il carnevale. Da rivedere sistema il di valutazione della giuria. Per il resto abbiamo ricreato un bel gruppo”.

g.n.