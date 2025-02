Il gran finale del carnevale. Attesa per i quattro gruppi. E l’entusiasmo dei bambini

SANTA CROCEIl gran finale del Carnevale d’Autore di Santa Croce è racchiuso in quattro giorni. Tra domani e domenica, quando ci sarà la proclamazione del gruppo vincitore e la consegna dei premi alle maschere in pelle, riciclata, carnevale domani e bella. Ai capannoni, nelle sedi di Lupa, Nuova Luna, Nuovo Astro e Spensierati, le luci sono accese fino a notte fonda. Si aggiustano i costumi, si sistema qualche dettaglio e soprattutto si mette a punto ogni minimo particolare delle sfilate. Domenica, dalle 15,30, il Carnevale d’Autore scenderà in piazza Matteotti per l’ultima volta (tempo permettendo, altrimenti ci sarà il corso di recupero il 9 marzo) in questo 2025. "Sarà un grande spettacolo", promette Maurizio Donati, presidente del comitato. Come lo è stato, del resto, le prime due domeniche, con una partecipazione di pubblico molto numerosa.

Domenica scorsa l’uscita dei gruppi è stata preceduta dalla sfilata dei bambini e delle bambine delle scuole dell’Infanzia. Uno scintillio di colori e bellezza, allegria e spensieratezza. Guidati dalle loro insegnanti i piccoli hanno deliziato gli occhi di genitori, nonni e spettatori con le mascherate a tema preparate in classe grazie al progetto Carnevale a scuola che quest’anno il comitato ha implementato e incentivato. Domenica prossima toccherà agli alunni delle Primarie che sfileranno alle 15.

E domani, per il Giovedì Grasso, il centro di Santa Croce si veste a festa sia di pomeriggio che la sera. Dalle 16, in piazza Garibaldi, il carnevale dedicato ai bambini con musica, truccabimbi, palloncini e merenda.Dalle 21, in piazza Matteotti, di fronte al bar Giannini, mascherata libera con premiazione. Alla prima maschera buffa una cena per due al ristorante I Canottieri, alla seconda classificata un aperitivo per due al Bar Giannini.

g.n.