Carnevale per grandi e piccini. Il via a Orentano e San Romano. Santa Croce scalda i motori

COMPRENSORIODomani è il giorno dei carnevali di San Romano e Orentano, dedicati ai bambini. Domenica 16 prenderà il via il carnevale di Santa Croce dove i quattro tradizionali gruppi (Gli Spensierati, Il Nuovo Astro, La Lupa e La Nuova Luna) si contenderanno maschere e premi vari.

A Orentano quattro corsi domenicali (9, 16 e 23 febbraio e 2 marzo) e la sfilata finale il 4 marzo, martedì grasso con i carri dedicati alla casa della Barbie, il libro della giungla, i Minions e Topolino, il camper della famiglia Addams e Frozen 2. Accompagneranno i corsi organizzati dall’Ente Carnevale le bande e gruppi folcloristici La Ranocchia di Orentano, La Montesina di Santa Maria a Monte, la Donizetti di Montaione e la Monterosso di Terricciola.

A San Romano tre corsi nelle domeniche 9, 16 e 23 febbraio ed eventuale recupero in caso di maltempo il 2 marzo con l’organizzazione dell’associazione culturale Carnevale Sanromanese e il patrocinio del Comune di Montopoli. "Il tema di quest’anno è ’Pace e amore’ – raccontano il presidente Aldo Rosini, la vice Siriana Senesi e il segretario Maurizio Francalanci – Un titolo che a ogni uscita sarà declinato in modo diverso. Abbiamo puntato a rendere sempre più inclusiva la nostra festa grazie anche alla preziosa collaborazione con associazioni e realtà del territorio come il centro la Farfalla di Castelfranco, l’associazione Geniali di Casteldelbosco e i Barrocciai di Capanne che parteciperanno con i rappresentanti delle contrade. Rimane una costante la collaborazione con le scuole Primarie del Comune per comporre la canzone del carnevale. Quest’anno il testo è una fusione di due brani, scritti dai bambini e le bambine delle classi quarta e quinta della Primaria di Capanne e musicata dal maestro Giacomo Giannini. Le coreografie sono affidate a Perla Francalanci mentre i costumi e gli allestimenti dei quattro carri sono opera dei volontari e delle volontarie del carnevale".

A Santa Croce le sfilate prenderanno il via domenica 16 febbraio. Previsti altri due corsi il 23 febbraio e il 2 marzo (eventuale recupero il 9 marzo). I gruppi sono al lavoro giorno e notte per gli ultimi preparativi. La novità di quest’anno è il Fantacarnevale. Tutti possono partecipare.