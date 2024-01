"Carnevale?. Franconi spreca soldi"

"Dopo le celebrazioni di Capodanno, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franconi prosegue con una politica di “Panem et Circenses”, come se fossimo ai tempi dell’antica Roma secondo Giovenale. A pochi giorni dal costosissimo Capodanno, che ha comportato una spesa di oltre 130.000 euro dalle già impoverite casse del Comune, l’amministrazione comunale ha già deciso di spendere altri 70.000 euro per organizzare una nuova festa di Carnevale in città". E’ l’accusa di Fratelli d’Italia che interviene dopo l’annuncio dell’amministrazione comunale di vole organizzare un solo evento unico, sabato 10 febbraio per tentare di rilanciare il carnevale pontederese che ha visto concludere l’esperenza dell’associazione di volontari per mancato ricambio generazionale. "Un evento nuovo per la città, a cinque mesi dalle elezioni – spiega Fd= – Sembra che il sindaco Franconi creda di vivere ai tempi dell’antica Roma, dove bastava offrire divertimento ai cittadini per far dimenticare le pessime gestioni politiche. Tuttavia, ricordiamo al sindaco Franconi che proprio lui, solamente quattro anni fa, ha contribuito all’estinzione del carnevale pontaderese, un evento storico che accompagnava i più piccoli da oltre 50 anni. Come opposizione, ci attivammo subito, incontrando l’associazione del carnevale dei ragazzi e trovando persino alcuni sponsor disponibili a sostenere parte delle spese. Ma in quel caso, l’amministrazione comunale non dette nemmeno un euro, mentre oggi si spendono oltre 70.000 euro in un solo giorno.

Ancora una volta la giunta Franconi dimostra la sua completa inadeguatezza nel guidare la nostra città, spendendo 70.000 euro di denaro pubblico in un solo giorno per una manifestazione d’interesse, pubblicata in modo affrettato e con una durata di soli 5 giorni".