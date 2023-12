San Silvestro: quattro piazze per festeggiare

Pontedera, 30 dicembre 2023 – Le piazze si preparano alla notte più lunga dell’anno, San Silvestro, con grandi feste nei cuori pulsanti delle città della provincia. Rosa Chemical e Rocco Hunt i big nella notte di Capodanno a Pontedera sul palco del piazzone, dove si festeggerà l’arrivo del 2024 sotto l’egida di Radio Stop che anche quest’anno organizzerà il Count Down Party. Scatta quindi il conto alla rovescia che porterà alla sera di San Silvestro: una lunga notte che Pontedera festeggerà con due big. Rosa Chemical è un artista molto creativo, non solo a livello musicale. Spazia dalll’hip-hop alla trap fino all’elettronica ma lavora anche come modello per Gucci, come art e creative director. Tra i suoi successi Londra, Polka e l’esplosione arrivata a Sanremo 2023 con Made in Italy (disco di platino) fino all’ultimo singolo Bellu Guaglione. Dopo la mezzanotte salirà sul palco invece Roc co Hunt, giovane e affermata voce del rap italiano, con uno stile tutto personale che affonda le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene, le case popolari della zona orientale di Salerno.

Ecco poi San Miniato , dove torna il grande spettacolo dell’ultimo dell’anno in piazza del Popolo. Ad organizzarlo sono il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione e grazie al prezioso contributo della Fondazione Crsm, Icos Srl, Tecneco, Bottai Group, Leather Kem, concerie Nuti Ivo Group e calzaturificio Dover srl. Protagonista della serata l’autore, conduttore e musicista Andrea Agresti.

A Peccioli l’arrivo del nuovo anno sarà scandito dai festeggiamenti in piazza, più precisamente in piazza del Popolo, palcoscenico del brindisi di fine anno a partire dalle 22.30, con uno spettacolo musicale carico di energia, effetti scenici e intrattenimento. Come consuetudine al centro polivalente l’associazione Noi per Voi organizzerà il cenone di fine anno accompagnato dal ballo liscio. Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo pirotecnico, visibili dalla terrazza del Palazzo Senza Tempo, che daranno il benvenuto al nuovo anno.

A Volterra, si scatena piazza dei Priori dalle 22.30 con il party ‘A tutto ‘80-’90’: protagonista sul palco Sergio Friscia, speaker radiofonico e uno dei volti più noti del tg satirico ‘Striscia la Notizia’, insieme alla dj Ketty Passa e alla Total Black Band.