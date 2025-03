Capannoli, muore nell’abitazione dopo le urla disperate. Disposta l’autopsia

Capannoli, 5 marzo 2025 – Un uomo di 37 anni è morto, nel primo pomeriggio di oggi 5 marzo, nella sua casa a Capannoli. Il 118 è stato allertato tramite il Nue-numero unico di emergenza 112 per il soccorso a una persona in forte stato di agitazione e aggressività. Quando i volontari con l’ambulanza ordinaria sono arrivati sul posto il 37enne era deceduto. Subito dopo è arrivata anche l’automedica con il medico del 118 e l’infermiere.

Sono stati allertati i carabinieri che hanno informato il magistrato di turno. Il corpo senza vita del giovane è stato trasferito alla medicina legale di Pisa per l’autopsia. Tra le ipotesi del decesso un malore o una reazione a medicinali che l’uomo aveva assunto. Non sono stati riscontrati segni di morte violenta. Sarà l’autopsia a far luce sulla morte del giovane uomo di appena 37 anni.