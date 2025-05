“Capanne sotto le Stelle”: l'estate si avvicina con la musica del “Concorde”

Montopoli Valdarno, 28 maggio 2025 – Torna con la sua terza edizione “Capanne sotto le Stelle”, l’evento che promette una grande estate alle Capanne di Montopoli Valdarno, con una giornata imperdibile, piena di energia, colori e sorrisi e la musica della mitica Discoteca Concorde!

L'iniziativa è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa ed il Centro Commerciale Naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

L’appuntamento è per lunedì 2 giugno in Piazza Vittorio Veneto a Capanne di Montopoli Valdarno, con un programma ricco di sorprese e pensato per tutte le età.

“Grazie a Confcommercio e al CCN di Capanne – affermano gli assessori del Comune di Montopoli Valdarno Marzio Gabbanini e Andrea Marino – l’amministrazione comunale è sempre vicina a iniziative del genere. Da parte nostra c’è un grande plauso perché eventi come questo riescono a unire, per una stessa causa, commercianti, associazioni, volontari e cittadini. Un plauso anche alla frazione di Capanne sempre viva e vitale. Tanta è la curiosità di partecipare a una bellissima giornata di comunità, che in qualche modo segna un grande ritorno alle origini quando proprio il 2 giugno veniva organizzata la festa dell'antiquariato”.

Entusiasmo nelle parole del Presidente dell’Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli: “Si tratta di un evento capace di richiamare molte persone a Capanne: se siamo giunti alla terza edizione, significa che alle spalle c’è un grande lavoro, tanta determinazione e una forte volontà di fare. Come Confcommercio, siamo davvero orgogliosi di sostenere iniziative come questa, che valorizzano un territorio importante come quello di Montopoli.”

Sulla stessa linea anche il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne, Maurizio Di Gioia: “Per quanto riguarda gli animali, abbiamo coinvolto una professionista del settore, Patrizia Guarino, e la quota di partecipazione alla passeggiata sarà interamente devoluta in beneficenza a un canile di Santa Maria a Monte. Torneranno anche i mercatini, e nel pomeriggio ci sarà spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi, per offrire loro momenti di gioco e divertimento.”

Molto soddisfatto di questa terza edizione il Responsabile Territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli: “Sono entusiasta delle parole ascoltate, perché se siamo arrivati al terzo anno significa che ci sono tutti gli ingredienti giusti: l’impegno, il sano spirito di divertimento, la voglia di stare insieme e di contribuire attivamente alla vita del paese. Il programma di quest’anno è particolarmente ricco e voglio rivolgere ancora una volta i miei più sinceri complimenti a questo gruppo di commercianti che ha svolto un lavoro straordinario.”

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Marilena Gambale e Filippo Cottignoli del Centro Commerciale Naturale di Capanne.

La terza edizione si apre con una novità imperdibile: alle 9 del mattino prende il via la suggestiva passeggiata a 4 zampe, un’occasione speciale per gli amanti della natura e degli animali, da vivere insieme al proprio cane, guidati dall’educatrice cinofila Patrizia Guarino.

Il paese si anima poi con il mercatino vintage artigianale, un’esplosione di creatività tra pezzi unici, handmade e curiosità d’altri tempi.

Alle 11:30 appuntamento alla “Baracchina dei commercianti” per un aperitivo collettivo: un momento conviviale per brindare insieme all’inizio della festa, tra sapori autentici e buona compagnia. In tavola schiacciate fragranti, specialità del territorio e l’immancabile porchetta. Non mancheranno, naturalmente, anche proposte vegetariane.

I più piccoli avranno uno spazio dedicato con animazione e giochi, mentre i grandi potranno rilassarsi tra i profumi e i sapori della ricca area food, con proposte del territorio e gustose sorprese.

Ma è al tramonto che la festa entra nel vivo: il ritmo travolgente della rumba live di Radioithemba scalda l’atmosfera e dà il via alle danze. E quando cala la notte, l’energia esplode con una selezione irresistibile dei migliori successi anni ’90, grazie al Dj Team 90 della storica Discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese per un vero e proprio ritorno al passato. Un’intera giornata all’insegna della libertà, della condivisione e del divertimento.