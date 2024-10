"Cantiere infinito in via don Minzoni"

Un’opera importante, certo. Attesa da anni. "Ma questa strada è interdetta al traffico da mesi e mesi. Praticamente da tempo è diventata solo pedonale", scrivono i cittadino sui social. Il riferimento è a Viale Don Minzoni dove, dopo tante richieste nel tempo, è arrivato il marciapiede e una nuova messa in sicurezza generale. Che ancora non è del tutto terminata. Ed il disagio, secondo i sanminiatese, va avanti da troppo tempo. Nei giorni scorsi proprio l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco aveva dato rassicurazioni: "Nelle prossime settimane sarà installata la ringhiera di protezione che è una delle maggiori criticità di questa strada che è una delle più belle e panoramiche del capoluogo". "La completa riqualificazione di via Don Minzoni – aveva aggiunto Greco – ha previsto un investimento complessivo di 362mila euro: il cantiere concluderà le opere per l’inizio del mese di novembre". Viale Don Minzoni sarà pronto per l’apertura della mostra mercato del tartufo. Quindi c’è una data certa. Importante. Anche perché, passata la mostra mercato del tartufo, con l’inizio del nuovo anno, i sanminiatesi si troveranno davanti a cinque mesi almeno di vera passione: per i lavori di completamento di piazza del popolo, e per il completo rifacimento di via Conti che spezzerà in due il centro storico rendendo necessarie, probabilmente, ulteriori modifiche alla viabilità. Ma sul punto l’amministrazione ha già da tempo annunciato che concerterà il tutto con commercianti e residenti.