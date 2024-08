Cantiere in piazza della Vittoria: "Ritardi per cause imprevedibili"

Tre fasi, due già avviate e una che inizierà a settembre fa sapere l’amministrazione. Nel mezzo ritardi e intoppi non prevedibili. Il sindaco Manuela del Grande fa il punto sul cantiere in piazza della Vittoria ha preso avvio nel mese di aprile. "La consegna totale dell’area di cantiere – dice Del Grande - se da un lato avesse reso i lavori di riqualificazione più celeri, avrebbe creato evidenti disagi, paralizzando la viabilità di una zona ad alta intensità di residenti sulla quale esistono diverse attività commerciali".

Le lavorazioni, rispetto al cronoprogramma di progetto, hanno subito dei ritardi non voluti dall’amministrazione comunale – spiega una nota – , ma che comunque hanno comportato disagi. I lavori in via II Giugno sono iniziati a fine maggio, ma sin da subito hanno riscontrato difficoltà: per il rinvenimento di un vecchio tubo del gas non più in uso; in secondo luogo, a causa del tratto di acquedotto in pessime condizioni ed estremamente superficiale.

"La situazione ha obbligato, dopo varie riparazioni, a procedere con la sostituzione dell’intero tratto di acquedotto presente nell’area di cantiere – spiega l’amministrazione – intervento attuato direttamente dal Comune, viste le difficoltà di Acque Spa ad intervenire celermente con le proprie squadre". "È pur vero, che nonostante il cantiere sia stato consegnato all’impresa a inizio aprile scorso – continua il sindaco - i lavori del quarto lotto per la riqualificazione di Piazza della Vittoria hanno subito rallentamenti per problematiche non imputabili al Comune e che non potevano essere prevedibili, prima di iniziare gli scavi".

Infatti gli scavi condotti in via II Giugno e Piazza Marconi, hanno fatto rinvenire allacci vecchi e tubazioni putrefatte che evidenziavano perdite che ne hanno reso necessaria la sostituzione. "Quest’attività, non prevista e non prevedibile – sostiene infine Manuela Del Grande - ha comportato per giorni l’interruzione dei lavori della piazza, al fine di eseguire opere di scavo e di rinterro per le nuove tubazioni dell’acquedotto. Nei prossimi giorni, dopo la pausa estiva, si procederà a completare gli scavi, a realizzare la soletta e la successiva posa delle pietre, per rendere carrabile anche quel lato della piazza. Concluso il tutto, verrà riconsegnata l’area che consentirà il ripristino della viabilità pedonale e carrabile". I lavori perciò si sposteranno poi dietro il palazzo comunale.