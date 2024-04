Cantiere in piazza del popolo. Stop ai lavori a fine maggio

I lavori in piazza del popolo si fermeranno a fine maggio. Impossibile finire l’operazione nel cuore del centro storico nei tempi che, inizialmente, erano stati programmati. Impossibile, anche, il tentativo di allungare il cantiere cercando di concludere i lavori con i primi del mese di luglio quando la città sarà al centro di un cartellone di eventi che è troppo strategico per il commercio ed il turismo. Così – da quanto abbiamo appreso – si procederà in due tempi: il cantiere riprenderà a lavorare sulla piazza nel gennaio 2025, concludendo le opere che sono state iniziate. A fine maggio sarà smontato tutto, la piazza riaperta al traffico e la cantieristica sarà nuovamente allestita con l’inizio del nuovo anno, e passati i giorni del tartufo e le festività natalizie. Questo è frutto dell’accordo fra amministrazione comunale e commercianti. A rallentare le opere in corso sono stati gli interventi sui sotto servizi, fra i quali è stata trovata anche una vecchia condotta idrica in amianto da sostituire e da smaltire. L’attuale cantiere, infatti, ha già creato significativi disagi e problematiche al commercio e l’economia del centro storico non è in grado di sopportarne il peso anche nella stagione estiva, quella di maggiori presenze in città. Tuttavia è prevista anche, nelle prossime settimane, una riunione fra amministrazione e commercianti.

C. B.