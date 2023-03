Cantiere al Cattaneo Entro settembre l’affido dei lavori all’impresa per rifare le facciate

SAN MINIATO

Il 18 gennaio del 2017 un pezzo di facciata dell’Istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato crollò sul pavimento di fronte all’ingresso. I mattoncini a faccia vista si sgretolarono davanti alla vetrata principale dell’edificio e i tecnici della Provincia, dopo un sopralluogo, decisero che sarebbe stato troppo rischioso lasciare aperta la scuola. Fu deciso di chiudere per alcuni giorni per consentire l’allestimento di un impalcato a protezione dell’ingresso.

A distanza di oltre sei anni e dopo che l’attuale presidente della provincia, Massimiliano Angori, con gli uffici, i tecnici e i colleghi amministratori ha dato un’accelerata all’iter di progettazione, ci sono dei punti fermi. Il primo è che entro settembre i lavori di sistemazione di tutte le facciate dell’edificio dovranno essere affidati all’impresa che si aggiudicherà la gara di appalto.

"In questo momento lo studio tecnico a cui è stata affidata la progettazione esecutiva sta lavorando per presentare il progetto – dice il presidente della provincia Massimiliano Angori – Dopo dovrà essere bandita la gara e, entro settembre, affidati i lavori. I tempi sono diventati così stretti perché il finanziamento da quasi 2 milioni di euro che avevamo ricevuto dal Ministero dell’Istruzione è passato al Pnrr". "Quando sono arrivato io alla presidenza della provincia, nel gennaio del 2019 – aggiunge Angori – non c’erano nè il progetto nè i soldi. Con un primo progetto siamo riusciti a ottenere il finanziamento da oltre 1,9 milioni di euro e ora siamo alla fase finale della progettazione esecutiva".

L’intervento al Cattaneo ha subito un consistente aumento dei prezzi a causa delle crisi degli ultimi due anni. Prezzi che sono lievitati a oltre 3 milioni e 100mila euro. Nelle casse della provincia per questo intervento manca, quindi, più di 1 milione e 100mila euro. Questi soldi verranno cercati attraverso altri finanziamenti, oppure sarà la Provincia ad accollarseli. Intanto, è stato deciso di dividere in due lotti il rifacimento della facciata del Cattaneo. Un lotto tutta la struttura scolastica, un altro lotto l’esterno dell’auditorium. "In questo modo – conclude Massimiliano Angori – mettereno in sicurezza l’ingresso e tutto l’edificio delle aule, considerando che all’auditorium si può accedere dall’ingresso principale dell’istituto, anche quel locale può continuare a essere utilizzato. Ovviamente l’organizzazione dei lavori verrà concordata con il Comune".

gabriele nuti