Cani morti di fame e sete in un garage. Denunciato il proprietario

Volterra, 12 marzo 2024 – Due cani sono morti di fame e di sete in un garage dove erano stati abbandonati dal proprietario. Le indagini, da parte dei carabinieri della stazione di Santa Luce, si sono conclude dopo tre mesi di accertamenti effettuati insieme al personale dell’Asl di Cecina. A dicembre quando i militari della compagnia di Volterra sono intervenuti nel garage dove era stata segnalata la presenza dei due animali in evidente stato di abbandono.

Erano state alcune persone a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine dopo essersi rese conto della precaria situazione in cui erano tenuti i due cani. Al momento del sopralluogo nel garage di Santa Luce i carabinieri, purtroppo hanno constatato il decesso dei due animali le cui carcasse, oltre ad essere in evidente stato di deperimento, erano circondate da numerosissimi escrementi. I cani, quindi, erano tenuti anche sporchi e in mezzo alle loro deiezioni oltre che senza cibo e acqua. A distanza di circa tre mesi, al termine degli esami effettuati dal personale sanitario, è stato accertato che la morte dei due cani è stata causata dalla mancanza di acqua e cibo. Per questo motivo il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria. E’ verosimile che debba subire un processo. Lo stato in cui sono stati trovati i due animali ha anche rischiato di provocare serie conseguenze all’igiene pubblica dell’intera zona circostante.

E nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Volterra, nell’ambito di un servizio sul territorio, hanno controllo un’auto che percorreva una via a ridosso del centro cittadino carica di un enorme quantitativo di vestiario. I militari hanno fermato il conducente e appurato che si trattava di capi d’abbigliamento con griffatura contraffatta. Il conducente della vettura è stato denunciata per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione. Multato anche per guida di un mezzo già posto a fermo amministrativo.