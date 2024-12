"Cancellata una strada piena di storia"

Per "Siamo Palaia", un pezzo di storia è stato strappato via. Antonella Scocca, Roberto Falchi,

Alberto Bonfanti e Daniela Mattonai attaccano la giunta: "Via dell’Impietrato, nella frazione di Forcoli, era un’antica strada del 1200 che collegava il paese al Castello di Forcoli. Una strada che tutti i forcolesi hanno percorso almeno una volta. Nel 2016, l’allora Sindaco Marco Gherardini, scriveva al governo per recuperarla con un progetto di manutenzione straordinaria. Recuperare significa conservare e rispettare la sostanza che rimane la testimonianza fondamentale ed autentica dello sviluppo storico della frazione di Forcoli. Invece, tutto è stato stravolto".

"Completamente stravolta e distrutta, via dell’Impietrato è diventata un vialetto di arenaria ed il progetto di tale devastazione è costato 487mila euro – l’affondo –. Purtroppo, la demolizione dell’antico fondo stradale ha fatto sparire per sempre un pezzo di storia e non si potrà mai più ripristinare. Interventi così importanti devono essere condivisi con la cittadinanza perché tutti hanno il diritto di sapere, decidere e negare l’assenso. I nostri centri storici si stanno riempiendo di antichità svuotate e stravolte, trasformandosi sempre più in luoghi ibridi e senza memoria". "Il patrimonio culturale esprime i valori e la memoria storica, è strumento di conoscenza, dialogo, partecipazione – conclusono i consiglieri – perché rappresenta l’identità di un popolo e non c’è identità se non si preserva la storia dei luoghi".