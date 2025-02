Campioncino ricevuto dal sindaco

E’ il sindaco Roberto Giannoni a sottolineare, con un post sui social, un "giovanissimo" orgoglio santacrocese che è stato ricevuto in municipio. E’ il nuovo record italiano Allievi sui 3000 metri indoor stabilito in gara a Padova. Un risultato davvero straordinario e importante. "Il giovane atleta santacrocese allenato da Massimiliano Santangelo, si rende protagonista di una prestazione eccezionale e rientra nella top ten europea all time Allievi – dice il primo cittadino che ha voluto parlare direttamentecon il piccolo campione –. Un risultato che arriva a ulteriore conferma dell’enorme talento e del potenziale di Alessandro Santangelo che ho incontrato insieme ai suoi genitori. Un ragazzo determinato che mi ha illustrato i suoi successi e i suoi progetti". "Corri veloce Alessandro, Santa Croce è con te", conclude il sindaco con giusto orgoglio.