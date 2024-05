Campi estivi con oratori e parrocchie

Appena le scuole chiudono i battenti, parrocchie, associazioni e movimenti della diocesi si fanno in quattro per organizzare campi scuola, oratori e vacanze ritiro per i ragazzi dalle elementari, delle medie e fino alle superiori. Molte associazioni – come l’Azione cattolica a Gavinana o il Movimento Shalom a Fivizzano – e molte parrocchie propongono attività per i mesi di giugno e luglio: oratori, centri estivi, vacanze e campi scuola. Vediamoc qualche dettaglio. La Caritas lancia il progetto "Le 4 del pomeriggio" con le mete: Turchia dal 5 al 12 giugno, Carcere di Padova dal 24 al 30 giugno, Casal di Principe dal 22 al 28 luglio, Albania dal 25 luglio al 2 agosto, Borgo Mezzanone dal 27 luglio al 5 agosto. Riferimento: don Armando Zappolini 348 3341104. L’Azione Cattolica propone campi a Gavinana per fasce di età 9-35 anni, nei mesi di luglio, agosto e settembre. Riferimenti: Gianluca 377 5342131 o Paolo 334 2850871.

Nel Comprensorio. Parrocchie di Santa Maria in Valdegola e Ponte a Egola: campi parrocchiali nel mese di luglio. Riferimento: don Federico Cifelli 338 3818179. Parrocchia di San Miniato Basso: oratorio estivo su cinque settimane tra giugno e luglio, per 150 ragazzi dai 7 ai 12 anni. Riferimento: Gabriella 334 717 6910. Comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli: "Lab-Oratorio estate 2024" nel mese di luglio. Riferimento: Giulia 342 6331227. Parrocchia di San Romano: oratorio estivo nel mese di luglio. Riferimento: Fra Francesco Brasa 328 9830418.Parrocchia di Cerretti: campi parrocchiali. Riferimento: 0587 473021. Parrocchia di Castelfranco: Grest dal 12 giugno al 31 luglio. Riferimento: don Ernesto Testi 335 6929561.