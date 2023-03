Campeggio, il bando per la gestione

Aperta la gara per l’affidamento del campeggio di via di Mandringa. Il Comune di Volterra ha indetto una procedura aperta per l’affidamento a terzi dell’area destinata a campeggio "mediante concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici". Si tratta del Camping "Le Balze", di proprietà comunale, costituito da 70 piazzole. La concessione decorrerà dal primo gennaio 2024 e avrà una durata pari al numero di anni proposti in sede di gara e, comunque, per un massimo di venti. Il canone di concessione annuo minimo posto a base di gara è fissato a 10 mila euro. I soggetti che singolarmente o congiuntamente intendono partecipare, devono presentare la propria offerta, con le modalità previste negli atti di gara, entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile. Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.volterra.pi.it, sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.