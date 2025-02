Campane del vetro spostate in altre strade

Per contrastare i continui abbandoni di rifiuti vicino alle campane del vetro, alcuni di questi contenitori sono stati spostati. A dirlo è la vicesindaca e assessora all’ambiente Sonia Boldrini. "La campana che era in via Curtatone e Montanara è stata spostata in piazza Ferrari, quella che era sul lungarno Tripoli è stata collocata nella piazza vicina alla rotatoria dell’Immensità e la campana di via del Bosco ora si trova in piazza Fratelli Cervi – aggiunge Boldrini – Una ridistribuzione fatta per rendere più ottimale il servizio. Con l’occasione ricordo a tutti i cittadini che a ridosso delle campane per il vetro non dovrà essere lasciato nessun materiale, neppure il vetro, che va inserito nella campana. Altrimenti si commette l’illecito di abbandono di rifiuti. Suggerisco anche di evitare di andare a inserire le bottiglie di vetro nella campane durante le ore notturne, in quanto la caduta nel contenitore causa un forte rumore che arreca disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini. Per questo il ritiro del vetro, attraverso lo svuotamento della campana, Revet lo fa negli orari diurni". Per info contattare lo 0571 389979-78.