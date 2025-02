Cammino della Cer Pinocchio. Nuovo incontro e adesioni

Prosegue il percorso di presentazione e divulgazione alla cittadinanza della Comunità Energetica Rinnovabile Pinocchio. Nuovo appuntamento stasera a La Scala, dalle 21 al Circolo Arci. La Cer Pinocchio, costituita a maggio dello scorso anno da un gruppo di cittadini e di imprese di San Miniato Basso con l’obiettivo di rendersi protagonisti del processo di transizione energetica nel proprio territorio contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, è operativa dall’inizio dello scorso mese di settembre con l’avvio del primo impianto fotovoltaico da 100 kW asservito alla Cer, realizzato sul tetto dello Scatolificio Saico di San Miniato Basso. Aurelio Cupelli, presidente della Cer Pinocchio e co-promotore dell’iniziativa, illustrerà il funzionamento di questo sistema di autoconsumo diffuso e gli obiettivi in termini di benefici ambientali, economici e sociali per i membri che ne fanno e ne faranno parte. Tra gli scopi di questa assemblea pubblica c’è anche quello della raccolta di espressioni d’interesse alla partecipazione di privati cittadini e imprese sia nella veste di “produttori” che di “consumatori”. A seguito dell’assemblea svoltasi due settimane si è regsitrata l’adesione di altri 15 soggetti. Nei prossimi mesi è in programma l’entrata in esercizio di alcuni altri piccoli impianti.