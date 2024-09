Camilleri, centenario della nascita. Nel cartellone anche San Miniato

C’è anche San Miniato in questo cartellone speciale. Si annuncia ricchissimo di iniziative il programma delle attività per celebrare, nell’intero anno 2025 e per gran parte del 2026, il centenario della nascita del grande scrittore e drammaturgo Andrea Camilleri. Il programma generale verrà annunciato a gennaio dal Fondo Andrea Camilleri promotore di tutte le iniziative, ma già in questo scorcio d’anno si svolgeranno alcune iniziative in occasione dell’anniversario dei 99 anni (il creatore del commissario Salvo Montalbano era nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925). San Miniato c’è con il suo Teatro del Cielo. Il 25 ottobre, su iniziativa della Fondazione per il dramma popolare di San Miniato in collaborazione con Fondo Camilleri è previsto un seminario di studi dedicato agli archivi che conservano la documentazione relativa al lavoro teatrale di Camilleri e alle ricerche di alcuni studiosi. Tra gli altri parteciperà l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico. Da ricordare poi che Camilleri ha frequentato in più occasioni San Miniato. Nel 1950 collaborò col “Dramma popolare” in occasione della rappresentazione de Il Poverello di Jacques Copeau con la regia di Orazio Costa: quella fu la messa in scena di uno spettacolo che è rimasto una pietra miliare del teatro italiano e che vide in scena un giovane e talentuoso Antonio Piefederici. Andrea Camilleri, poi, è tornato poi sotto la Rocca altre volte come docente a Prima del teatro, la scuola dell’arte e dell’attore che il Teatro di Pisa e l’amministrazione comunale hanno organizzato per anni per giovani provenienti da ogni parte d’Europa. Ecco perchè anche San Miniato partecipa a queste celebrazioni.