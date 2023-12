Cambia il confine tra i Comuni. A Montopoli piccola porzione del territorio di Pontedera

di Gabriele Nuti

Un piccolo triangolino del comune di Pontedera presto verrà annesso al comune di Montopoli. Si tratta di una porzione di terreno che si trova di fronte alla chiesa di San Brunone a Casteldelbosco, sul lato sinistro della Tosco Romagnola in direzione di Pontedera. Quel piccolo appezzamento di terreno, si legge nei documenti all’albo pretorio del Comune di Montopoli, verrà utilizzato dallo stesso Comune per realizzare un parcheggio a servizio della zona alta della frazione e della chiesa. La notizia è curiosa più per le implicazioni burocratiche che comporta il passaggio di pochi metri di territorio da un Comune all’altro che per le finalità. E anche per quella che può essere definita una revisione dei confini – anche se modestissima – a cent’anni di distanza.

Nell’assetto Granducale "Montopoli era costituito con motuproprio del 19 dicembre 1774 numero XIX con un territorio pari a circa la metà dell’attuale consistenza, ricompreso nel cosiddetto Stato Fiorentino e con i suoi confini occidentali rappresentati dal torrente Chiecina e coincidenti con quelli del Compartimento provinciale comunitativo pisano". Non aveva sotto di sè Marti e Casteldelbosco che facevano parte del Comune di Palaia che era molto più ampio rispetto agli attuali confini. Con il Regio decreto 2675 del 29 dicembre 1927, Montopoli assume le sembianze territoriali di oggi, con Casteldelbosco e Marti. Dal 1927 a oggi il comune di Montopoli non ha mai visto modificati i propri confini che ricomprendono 30,220 chilometri quadrati.

La necessità di realizzare un piccolo parcheggio a Casteldelbosco nei pressi della chiesa ha fatto muovere il Comune di Montopoli nel richiedere a Pontedera il triangolo di terreno sul confine. Ed è iniziato l’iter burocratico necessario. Un iter per niente semplice e scontato.