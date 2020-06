Crespina Lorenzana, 20 giugno 2020 - Il viaggio del camaleonte. Non è il titolo di un libro o di un film, ma la storia vera accaduta oggi, sabato 20 giugno poco prima delle 14, sulla superstrada Firenze Pisa Livorno all'altezza dell'uscita di Lavoria, nel comune di Crespina Lorenzana. Un automobilista proveniente da Bologna, fermatosi in una piazzola dopo aver notato numerose segnalazioni con i fanali e con i gesti da altri automobilisti, è sceso e ha trovato un camaleonte aggrappato al paraurti posteriore della sua macchina. L'uomo ha subito avvertito i vigili del fuoco che sono arrivati in FiPiLi, hanno recuperato l'animale e portato in caserma a Pisa. Il camaleonte è stato poi affidato alle cure di un veterinario. Sta bene, nonostante l'insolito viaggio di oltre 150 chilometri tra l'Emila e la Toscana. Come sia finito sul paraurti, perché, da dove e quando resta un mistero. L'automobilista ha dichiarato di non possedere questo tipo di animali e di non essersi accorto dell'ospite... fuoribordo, prima delle segnalazioni dalle altre macchine.

g.n.