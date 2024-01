Calzature. Bene la fiera a Riva Del Garda

Segnali incoraggianti per il calzaturiero, nonostante il momento ancora difficile. Il sipario è calato sulla centesima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags. I dati della rassegna di Riva del Garda – si apprende – evidenziano i circa 1300 espositori, ditte rappresentate e brand provenienti da 39 nazioni (+15% rispetto all’edizione di gennaio 2023) e le 9000 presenze dei compratori (80% Europa e 20% extra Europa), al di sopra delle aspettative di un mercato in difficoltà come quello attuale, che si mantengono in linea con le due edizioni del 2023. Da evidenziare l’aumento delle partecipazioni dall’Italia, dal Regno Unito e dalla Polonia. Permangono in leggera sofferenza le visite da Germania e Francia, a rispecchiare l’andamento in calo delle rispettive economie. Ora il comparto ha davanti l’importante appuntamento con Micam Milano, salone internazionale della calzatura.