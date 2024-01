L’inizio nella scuola calcio del Santa Maria a Monte allora guidata da Romano Fogli. Poi le giovanili della Virtus Entella e da Chiavari l’ascesa verso le big del campionato di serie A, Napoli e Torino dove è stato protagonista nelle squadre Primavera e con qualche apparizione nelle prime squadre. Poi la serie C fino all’Ardea Nuova Florida, compagine della D del Lazio. Poi, come canta Venditti, certi amori non finiscono, e così Samuele Vianni (nella foto), attaccante di Santa Maria a Monte, torna alla Virtus Entella. E, soprattutto, tra i professionisti. Per il ragazzo nato il 5 luglio del 2001, è una nuova opportunità da prendere al volo, in un ambiente a lui particolarmente consono e dal quale aveva spiccato il volo verso il professionismo. Nella Nuova Ardea, in quindici partite, Vianni ha segnato dieci gol. Un numero importante, che non è passato inosservato a squadre di caratura maggiore. Tra queste la Virtus Entella che ha deciso di riprenderlo con ingaggio a titolo definitivo dalla società laziale. "A Samuele un caloroso bentornato a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!", si legge sul sito della società biancoceleste che milita nel girone B della serie C (lo stesso del Pontedera). "Cosa sto provando – le parole di Samuele Vianni al sito della Virtus Entella – Sicuramente grande emozione, all’Entella sono partito dagli under 15 e ho vinto un campionato Berretti. Sono stati anni importanti per me in cui mi sono formato come calciatore. Ritrovo Meazzi, Lipani e Bonini. Calciatori, ma soprattutto amici con cui ho fatto un bel percorso. Spero che l’Entella possa aiutarmi a trovare la maturazione definitiva. Da parte mia cercherò di dare una mano quando ce ne sarà bisogno, speriamo di fare una seconda parte di campionato importante".